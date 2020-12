Soul, Bridgerton e Mulher-Maravilha 1984; confira as estreias de hoje

É Natal e o mundo nerd está feliz da vida: é que hoje é dia de tanta estreia que precisávamos fazer uma lista completa sobre o que está disponível nos streamings, como a animação Soul (Disney+), Mulher- Maravilha 1984 (HBO), Bridgerton (Netflix) e o Especial de Natal com Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, entre outros.

Confira a nossa lista completa:

Disney+:

- Soul – Uma jornada além do que se vê – Na história de Soul, Joe Gardner (voz de Jamie Foxx) é um músico que, após um acidente, se vê de volta ao estado de alma, justamente no You Seminar, lugar em que as almas são formadas e recebem personalidades antes de serem enviadas aos corpos humanos.

Disney and Pixar invites you to celebrate the holidays with #PixarSoul, now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/rEs2IrcSiI — Pixar (@Pixar) December 25, 2020

- Por Dentro Da Pixar - É uma série documental que mergulha nos bastidores dos estúdios de animação mais famosos do mundo, trazendo uma visão exclusiva das pessoas, da arte e da cultura que permeiam esse ambiente. A partir de entrevistas com diretores, roteiristas, animadores e designers de personagem, a produção acompanha o processo criativo que originou algumas das obras mais amadas da Pixar - como "Toy Story 4", "Universidade Monstros", "Coco - A Vida é uma Festa", além do aguardado "Soul".

- Sobrevoando (National Geographic) – Temporada 1 – Episódio 7

- Disney Gallery: The Mandalorian – 2ª Temporada

- A Vida Secreta dos Chimpanzés

- O Grande Mentiroso

- High School Musical: A Série: O Musical – Temporada 1 – Episódio 7 – Dia de Ação de Graças

- Diário de Uma Futura Presidente – Temporada 1 – Episódio 7

- BIS! – Temporada 1 – Episódio 7 – Godspell • 1998 • Houston, TX

- PIXAR na Vida Real – Temporada 1 – Episódio 7 – Monstros S.A.: Energia do Riso

- Star Wars: The Clone Wars – Temporada Final – Episódio 7 – Dívida Perigosa



Amazon Prime:

- Sylvie’s love – Em Sylvie's Love, ambientada na era do jazz em Nova York, entre os anos 50 e 60, Sylvie (Tessa Thompson) é uma jovem mulher que trabalha na loja de discos de seu pai, no Harlem.

Netflix:

- Brigerton - Criada por Chris Van Dusen da produtora Shondaland, Bridgerton acompanha Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), que precisa conseguir um bom casamento, mas também espera encontrar o verdadeiro amor. Em Londres, no Período Regencial, esse sonho parece impossível.

Toca - Burrow mostra uma jovem coelha que tenta construir a toca de seus sonhos – mas fica envergonhada quando, no meio do processo, cava para dentro da casa de seus vizinhos subterrâneos.

- Diário de um banana 4

Outras estreias

Mulher-Maravilha 1984 – É a grande aposta da HBO Max para este ano. A sequência do filme de Diana Prince (Gal Gadot) conta com Steve Trevor (Chris Pine), Mulher-Leopardo (Kristen Wing) e Maxwell Lord (Pedro Pascal). E nós já assistimos: confira a nossa crítica.

O especial de Natal 'Gilda, Lúcia e o Bode' tem Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e Joaquim Waddington. Confira a sinopse: Após um período de convivência forçada em função do isolamento social, Gilda e Lúcia encaram uma nova realidade. Lúcia é demitida do seu emprego e vê como única alternativa o aluguel da casa da Serra no Rio para garantir o sustento das duas nos meses seguintes. Uma das condições para fechar o contrato com a locatária é que elas deem um jeito de levar o bode que Gilda havia ganhado em uma rifa. É véspera da virada do ano e elas, agora na cidade, precisam lidar com o animal.

O especial Gilda, Lúcia e o Bode vai ao ar na TV Globo, após a novela A força do Querer.



