Servant, série de M. Night Shyamalan, é renovada para a 3ª temporada

Há pouco menos de um mês de iniciar o novo ano, a série Servant já foi confirmada para uma terceira temporada. Com M. Night Shyamalan à frente, o seriado da AppleTV+ é sucesso de crítica.

Relembre a sinopse: Após uma grande tragédia, um casal com o casamento abalado recorre a meios incomuns para lidar com o seu luto, substituindo seu filho falecido por um boneco realista. No entanto, as coisas ficam mais sinistras com a chegada de uma jovem babá.

A segunda temporada de Servant vai ao ar no dia 15 de janeiro, somente na AppleTV+.

