Séries de terror para aproveitar a Sexta-feira 13? Segue a lista

Como se o ano já não estivesse ruim o suficiente, os mais afoitos consideram a Sexta-feira 13 como um dia de azar. Para nós, é mais uma justificativa para maratonar. E aqui vai uma lista para que você aproveite bem a noite (e o fim de semana): terror, horror e suspense foram a nossa base. Confira:

American Horror Story - Quem ainda não assistiu, pode ficar tranquilo: são nove temporadas e nenhuma tem relação com outra. Uma antologia de terror nada fácil de ser vista, mas que já é praticamente um clássico do gênero. Todas as temporadas estão no Amazon Prime.

A Maldição da Residência Hill - No verão de 1992, Hugh e Olivia Crain com seus filhos, Shirley, Steven, Theodora e os gêmeos Luke e Nell “Eleanor”, se mudam para a Mansão Hill. O objetivo é reformar a velha mansão para depois vendê-la por um preço mais alto. ... Anos depois, outro evento envolvendo a Mansão Hill volta a envolver a família Crain.

A Maldição da Mansão Bly - Uma jovem governanta contratada para cuidar dos sobrinhos de um homem rico, que acabara de herdar a casa de campo da família. Chegando à Mansão Bly, ela começa a ver aparições e sentir que o local é assombrado.

Servant - Produzida por M. Night Shyamalan, este terror psicológico é centrado em um casal rico da Filadélfia que contrata a jovem babá Leanne para cuidar de seu bebê Jericho – que está envolvido em um evento perturbador do passado, com o qual Leanne agora deve lidar com naturalidade.

The Terror - Ambientada no século 19, a série acompanha as tripulações dos navios exploradores da Marinha Real Inglesa, que se aventuram em territórios inexplorados em busca da Passagem do Noroeste. O navio fica preso no gelo e os viajantes começam a ser aterrorizados por um predador misterioso.

Mr. Mercedes - Baseada no romance policial de Stephen King, a série acompanha o detetive Bill Hodges e sua busca incansável por um assassino sádico que atropelou uma multidão em uma fila de emprego. O enredo mergulha na mente obsessiva e psicótica do assassino, enquanto Bill luta contra os próprios fracassos.

Ghoul - trama demoníaca - Minissérie indiana que é uma das melhores produções originais da Netflix. Ambientada em um futuro distópico, os três episódios acompanham uma recruta do governo totalitário que é responsável pelo interrogatório de Ali Saaed, um terrorista temido. A série explora uma criatura folclórica da mitologia árabe, o Ghoul, um gênio diabólico que se alimenta de culpa e carne humana. Um dos monstros mais aterrorizantes do gênero.

Faltou algum? Avisa pra gente: [email protected]

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]