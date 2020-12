Sci-fi com Tom Holland ganha novas imagens oficiais, vem ver

Mundo em caos, o novo filme Sci-Fi com Tom Holland, ganhou novas fotos oficiais. As imagens da Lionsgate mostram o ator e outros astros durante as filmagens de uma história que se passa em um mundo pós-apocalíptico

Daisy Ridley, Mads Mikkelsen e Nick Jonas estão em destaque nas imagens do novo longa.

Lembre a sinopse: Em Mundo em Caos, em um futuro pós-apocalíptico onde a humanidade já começou a colonizar outros planetas, uma infecção rara e perigosa tomou conta do planeta e causou o inimaginável: todas as mulheres foram mortas, e agora os pensamentos de todos os homens tornaram-se audíveis. O jovem Todd, temendo a destruição total, decide partir fugindo de sua cidade e, durante sua jornada, conheça pela primeira vez na vida uma mulher.

Mundo em Caos foi adiado para 5 de março de 2021 nos cinemas dos Estados Unidos e ainda não há previsão de estreia no Brasil.

