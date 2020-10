Saiba como ficou o ranking da Liga Brasileira de Free Fire - Semana 7

Fim de semana é o tempo de ficar com os amigos, certo? E sim, pode ser on line. E sim, você pode participar de um torneio incrível, juntando tudo isso. E nada mais justo que exaltar essas equipes que fizeram bonito na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF), deste fim de semana. A Semana 7 terminou com uma rodada incrível da SS E-Sports, que fez a trinca e assinou o seu melhor dia na competição.

“O que a SS jogou no domingo não está escrito, jogaram demais, se posicionaram muito bem e tiveram uma postura muito forte nessa reta final do campeonato. Todas as partidas que eles fizeram o BOOYAH! conseguiram meio que focar nos objetivos. “Vamos pegar aquela garagem ali e ninguém vai dominar”, ninguém dominava, “vamos pegar aquele morro ali” e ninguém alcançava. Não conseguiram dar conta do time da SS no final de semana, o que jogaram, estão de parabéns”, elogiou Pfonn.

FURIA, Black Dragons e GOD também apareceram na 14ª rodada, que terminou com o Santos ainda na liderança, apesar da diferença mínima de 19 pontos em relação a Black Dragons, que segue na briga pela primeira colocação.

“Baseando-se nos dados que temos as três equipes mais agressivas do campeonato até agora são BD, Santos e SS, não perdoam ninguém”, comentou Solotov.

A equipe de OTremBB, inclusive, foi um dos destaques do sábado. Além da dobradinha, foi o time que mais pontuou e melhor se colocou na maioria das quedas. No mesmo caminho que os Dragões, quem também se destacou no primeiro dia foi a SS, que também fez o BOOYAH! duas vezes, fechando cinco no total. KaBuM! e-Sports, que tenta fugir do rebaixamento, Team Liquid e RED Kalunga foram os outros times que triunfaram na 13ª rodada.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party