Rei Targaryen é escolhido e já o consideramos pacas

Os órfãos (e aqueles que morreram de ódio com o final de Game of Thrones) têm um bom motivo para gritar Dracarys. O ator que dará vida ao rei Viserys I Targaryen foi escolhido.

Paddy Considine, de The Third Day, será o soberano ds Sete Reinos de Westeros na nova série House of The Dragon. A história conta a saga do mundo fictício baseado na obra de George R. R. Martin.

O ator que dará vida ao rei da Casa de Fogo e Sangue é o primeiro a ser oficialmente contratado para a série, de acordo com a Variety. O seriado acontece cerca de 300 anos antes da vida retratada em ‘As Crônicas de Gelo e Fogo’, onde o monarca é citado algumas vezes.

Se estamos na hype? Sim, estamos! Paddy é um excelente ator, eu adoro aquele sotaque e tenho plena convicção de que não farão as mesmas bobagens das últimas temporadas da série produzida pela HBO. Se seguirem o livro, ficaremos bem!

Entretanto, a procura por Daemon Targaryen continua.

A busca é por um ator entre 40 e 45 anos de idade para dar vida ao irmão mais novo do Rei Viserys I. Ou seja, ele faz parte da linhagem que luta pelo Trono de Ferro na guerra civil descrita em A Dança dos Dragões, mas na verdade não liga muito pra isso.



Segundo a descrição do personagem, a emissora procura por:



Príncipe Dermon Targaryen (Homem entre 40-50 anos) – O irmão mais novo do Rei Viserys não nasceu com “ambição nua e crua” para o trono, apesar de estar na linha de sucessão. Ele é menos metódico e mais impetuoso, pois fica entediado facilmente… Tropeçando de distração em distração com uma obsessão subconsciente, por ganhar o amor e a aceitação de seu irmão, o rei. A maior parte da alegria de Daemon é encontrada na ponta da espada. Mas mesmo como o guerreiro mais experiente de sua época, ele vacila entre o louco e o heróico, tornando-se o verdadeiro malandro da série.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party