Rainha da Neve de Frozen terá seu próprio live-action

Que Frozen foi um longa divisor de águas ninguém nega. O filme da Disney fez tanto sucesso (US$ 2,5 bilhão) que garantiu uma continuação e dois spinf offs de Olaf. Agora, um novo rumor tomou força: mais uma animação está confirmada.

A Rainha da Neve terá sua própria história, segundo o DisInsider. A Disney teria contratado a produtora Krisin Burr (Christopher Robin: um reencontro inesquecível) para supervisionar o live-action.

A história original de A Rainha da Neve foi escrita por Hans Christian Andersen. É dividida em sete contos e acompanha as aventuras de duas crianças que tentam quebrar um feitiço lançado por uma bruxa. O conto gira em torno da luta entre o bem e o mal, as trevas da razão fria e o calor do coração humano, vivida por um menino e uma menina, Kai e Gerda.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party