Panzer Dragoon Remake tem data de lançamento confirmada; saiba quando

Eis uma ótima temporada para os gamers (ou não). Os jogos muito esperados - seja por nostalgia ou por completa novidade - finalmente estão chegando aos consoles.

É o caso de Panzer Dragoon: Remake que estará entre nós a partir do dia 11 de dezembro, de acordo como twitter oficial do game.

Panzer Dragoon: Remake is coming to #XboxOne!

Mark this date - December 11th, and make sure you're on time pic.twitter.com/Ifj6FNgk3S