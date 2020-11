‘Os eleitos’ ganha novo trailer legendado emocionante; confira

A Disney+ estreia no Brasil nesta terça-feira (17) e já começa com produções originais em sua grade. É o caso de ‘Os Eleitos’, a nova série da National Geographic, produzida por Leonardo DiCaprio, que falará sobre os primeiros astronautas norte-americanos.

A adaptação da obra não fictícia escrita por Tom Wolfe retrata os primeiros quinze anos do programa espacial americano. Os focos são as vidas dos astronautas, incluindo John Glenn e Alan Shepard, e a reconstrução dos perigos e frustrações vividas pelos envolvidos com a NASA. Os astronautas lutam contra a burocracia e problemas familiares para ganhar a corrida espacial em nome do seu país.

A produção estreia dia 17 de novembro, vulgo amanhã, na Disney+.

