Nintendo eShop estreia hoje no Brasil; saiba tudo

A Nintendo eShop estará entre nós nesta segunda-feira (7), a partir das 21h (horário de Brasília). A loja online do Switch promete que será focada no mercado brasileiro e que terá mais de 400 jogos disponíveis.

Ou seja, teremos o idioma português-brasileiro no sistema - antes, só tínhamos português de Portugal e outras linguagens. Além disso, haverão os títulos da Nintendo e de outros desenvolvedores independentes.

E tudo pode ser comprado em reais, a nossa moeda oficial, e por cartão de crédito (e débito, é claro). Veja alguns dos games já confirmados:

- Hyrule Warriors: Age of Calamity

- Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise

- Pikmin 3 Deluxe

- Super Mario 3D All-Stars

- Animal Crossing: New Horizons

- Mario Kart 8 Deluxe

- Super Smash Bros. Ultimate

- Fortnite

- Just Dance 2021

- FIFA 21 Legacy Edition

- Horizon Chase Turbo

- Dandara: Trials of Fear Edition

Lembrando que o eShop será dentro do console, ou seja não precisa acessar pelo computador ou celular, comprar, receber o código por e-mail e então usá-lo. Todo esse processo será feito diretamente do Nintendo.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]