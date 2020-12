Netflix lança curta animado Canvas sobre o amor e luto; assista

São precisos apenas 9 minutos para você pensar em toda a sua vida e chorar feito um louco enquanto isso. Este é o tempo do curta animado Canvas, da Netflix, que ganhou um trailer de lançamento.

Veja a sinopse: “Após uma grande perda, um avô abandona o entusiasmo pela pintura, até encontrar a inspiração para voltar a criar”

Take 9 minutes to watch Canvas — a stunning short film that celebrates love, loss, and the transformative powers of art. pic.twitter.com/apziAvUYdI