Neil Gaiman revela mudanças na série Sandman; confira

Um dos maiores ícones da cultura nerd dos quadrinhos de todos os tempos, Sandman vai virar série e estamos muito empolgados com isso. Mas se engana quem acha que as histórias sombrias vão continuar no mesmo tom.

Ao menos, foi o que o próprio autor Neil Gaiman disse, em entrevista ao Collider: o roteiro sofrerá adaptações, mas com uma escrita feita pensando nos anos 2020.

“Às vezes, o mundo demora um pouco para acompanhar as coisas […] Existe a intenção de pensar ‘se eu escrevesse isso hoje, se eu criasse Sandman agora, eu teria feito isso ou escrito isso?’ Provavelmente não. Esse personagem teria esse gênero?’ Provavelmente não. (...) Então estamos nos deixando fazer algumas dessas [mudanças] e nos divertindo”, ressaltou o homem mais do que brilhante.

Tudo que sabemos sobre a série é que terá 11 episódios, tem o envolvimento direto de Gaiman e que Sandman, o governante do Sonhar, é aprisionado enquanto buscava prender sua irmã Morte.

Ainda não há previsão de lançamento.

Átila Simonsen

