Nasa faz linda homenagem a Carl Sagan, no dia de seu nome

Hoje, dia 9 de novembro, é a data em que o mundo nerd comemora o Carl Sagan Day, um dos mais conhecidos nomes de cientista, escritor e divulgador científico. Em homenagem ao dia de seu nome, a Nasa postou um texto sobre o visionário, que inspira a Terra inteira, até os dias atuais.

Na sexta-feira, 9 de novembro de 2001, no que teria sido o 67º aniversário de Carl Sagan, o Centro de Pesquisa Ames da NASA dedicou o site para o Centro Carl Sagan para o Estudo da Vida no Cosmos. A pedra fundamental do novo Centro foi revelada durante a cerimônia de inauguração.

"Carl foi um visionário incrível, e agora seu legado pode ser preservado e desenvolvido por um laboratório de pesquisa e educação do século 2, comprometido em melhorar nossa compreensão da vida no universo e promover a causa da exploração espacial para sempre", disse Daniel Goldin.

O Sagan Center estará localizado no planejado Parque de Pesquisa da NASA em Moffett Field, Califórnia, adjacente ao Centro de Pesquisa Ames da NASA. Conforme planejado atualmente, o projeto pode incluir aproximadamente 700.000 pés quadrados de novas construções em mais de 21 acres. O Sagan Center consistirá em três módulos de laboratório de 30.000 pés quadrados, com potencial para adicionar um quarto módulo em uma data posterior. O Centro também abrigará uma área de exposição de galeria pública de 30.000 pés quadrados e um auditório de 500 lugares.

"A imaginação muitas vezes nos leva a mundos que nunca existiram. Mas sem ela não vamos a lugar nenhum." (Carl Sagan)

Carl Sagan (1934 - 1996) desempenhou um papel importante no programa espacial americano desde o início. Ele foi consultor e conselheiro da NASA no início dos anos 1950 - ele informou os astronautas da Apollo antes de seus voos para a lua.

Ele nasceu na cidade de Nova York em 9 de novembro de 1934. Ele se descreveu como um viciado em ficção científica de infância que ficou fascinado pela astronomia quando soube que cada estrela no céu noturno era um Sol distante. Ele sempre foi incentivado por seus pais a pesquisar respostas para suas inúmeras perguntas sobre ciência. Sua curiosidade científica o levou a obter quatro diplomas em física, astronomia e astrofísica pela Universidade de Chicago.

Carl sofria de uma doença rara da medula óssea chamada mielodisplasia. As complicações dessa doença causaram a pneumonia que encerrou sua vida em 20 de dezembro de 1996. Ele tinha 62 anos

