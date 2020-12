Multiplayer de Medal of Honor: Above and Beyond é divulgado; veja o trailer

A Eletronic Arts divulgou um novo trailer de Medal of Honor: Above and Beyond, dessa vez mostrando o modo multiplayer do game para realidade virtual. O vídeo mostra os diferentes modos de jogo e a dinâmica de troca tiros em VR com outros jogadores.

São dois novos modos de jogo que estrearão no game desenvolvido pela Respawn. Uma modalidade inédita é Blast Radius, que é uma versão adaptada do King of the Hill, porém com explosivos.

Medal of Honor: Above and Beyond será lançado exclusivamente para realidade virtual e chega em 11 de dezembro para dispositivos Oculus e SteamVR.



