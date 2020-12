Mulher-Maravilha persegue Maxwell Lord em novo teaser cheio de ação; veja

Mulher-Maravilha 1984 tá chegando e cada vez mais trailers, teasers e imagens estão sendo divulgados para que nos mantenham na hype. O último vídeo mostra Diana Prince (Gato Gadot) e (o desnecessário) Steve Trevor (Chris Pine) perseguindo Maxwell Lord (Pedro Pascal).

A cena deixa bem óbvio a ausência de necessidade de Trevor no novo filme. Ele e a princesa de Themyscira estão em um carro, atrás de um comboio, quando a amazona sai correndo (literalmente) para perseguir o vilão.

Mulher-Maravilha 1984 terá pré-estreia nos cinemas do Brasil, com pré-venda já aberta. O longa chega aos cinemas no dia 16 de dezembro, vulgo daqui há sete dias.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]