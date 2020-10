Mulher-Maravilha NEGRA tem primeira imagem revelada

O DC Future State vem com tudo! Dessa vez, Mulher Maravilha é negra e se chama Núbia. Com história de Ellen McKinney, a amazona vai estrear junto com Yara Flor em janeiro do próximo ano, nos EUA.

A criadora já adiantou que Nubia é filha de Hipólita, ou seja é iIrmã de Diana; é princesa das Amazonas e agora é Mulher Maravilha.

“Nubia como quem ela era em toda a sua glória original. Vocês sabem que eu TIVE que trazer nossa garota para o palco principal.#DCFutureState”

So many @DCComics fans have been waiting for this one, so let’s. GO!



Daughter of Hippolyta.

Sister to Diana.

Princess of the Amazons.

And now? Wonder Woman.



Nubia as who she was in all her original glory. Y’all know I HAD to bring our girl to the main stage. #DCFutureState! pic.twitter.com/fk1xWcuxE5