Mulher-Maravilha 84 ganha dois novos pôsteres belíssimos; vem ver

Faltam 15 dias para a estreia de Mulher-Maravilha 1984 e temos cada vez mais imagens para nos empolgar. É o caso de dos dois novos pôsteres divulgados pela DC, que mostram Diana Prince com a armadura dourada.

Nas imagens, a semideusa defende-se de um ataque, o que deixa Gal Gadot com cara de ‘o que disse, macho escroto?’.

Novo pôster do filme Mulher Maravilha 1984. #WW84 pic.twitter.com/dgyCpv1SVO — DC da Depressão (@Dc_da_depressao) December 1, 2020

Com pré-venda já aberta no Brasil, uma outra informação chegou até nós: o CEO da WarnerMedia, Jason Kilar, falou que a expectativa de arrecadação da sequência de Mulher-Maravilha é de US$ 1 bilhão nos cinemas. A cifra tem base na arrecadação do filme anterior (US$ 820 milhões)

“O benefício mais importante é o público ter a opção (de assistir em casa ou no cinema) desde a estreia, pois trata-se de uma época sem precedentes. Para efeito de comparação, quatro milhões de fãs norte-americanos assistiram ‘Mulher-Maravilha’ no dia da estreia em 2017, então, será que algo parecido pode se repetir no HBO Max com ‘Mulher-Maravilha 1984’? Ainda mais no Natal? Estamos muito empolgados para descobrir. Posso garantir que fizemos todo o possível dentro do nosso poder para dar essa opção ao público”, afirmou.

