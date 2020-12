Mulan e Star Wars são destaques nas estreias da Disney+; confira a lista

Toda sexta-feira, a Disney+ fará lançamentos de filmes, séries e documentários, o que é maravilhoso. E na primeira semana de dezembro, o streaming tem ao menos dois grandes destaques: Mulan e Lego Star Wars Especial de Festas.

Confira a lista completa e se organize:

Mulan

Hua Mulan é a espirituosa e determinada filha mais velha de um honrado guerreiro. Quando o Imperador da China emite um decreto que um homem de cada família deve servir no exército imperial, Mulan decide tomar o lugar de seu pai, que está doente. Assumindo a identidade de Hua Jun, ela se disfarça de homem para combater os invasores que estão atacando sua nação, provando-se uma grande guerreira.

LEGO Star Wars: Especial de Festas

Rey embarca em uma nova aventura com BB-8 para obter um conhecimento mais profundo da Força. Em um misterioso Templo Jedi, ela viaja através de diferentes épocas da saga e acaba esbarrando com Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan, e Mestre Yoda.

Reino Escondido

Uma adolescente é transportada para um reino secreto e se une à batalha entre as forças do bem, que mantêm o mundo natural vital, e as forças do mal, que querem destruí-lo.

Um Herói de Brinquedo 2

Larry quer provar que é o melhor pai do mundo. No entanto, ele precisa competir com o padrasto de sua filha, que também está tentando comprar para a garota o urso Harrison, o presente mais disputado deste Natal.

Fada Madrinha

Uma fada madrinha jovem e inexperiente (Jillian Bell) se aventura por conta própria para provar seu valor rastreando uma jovem cujo pedido de ajuda foi ignorado.

A Boneca que virou gente 2

Trabalhando na empresa de brinquedos Marathon Toys, a jovem executiva Grace está passando por uma crise. Mas, quando sua boneca Eve cria vida, a empresária ganha uma ajuda para dar a volta por cima.

