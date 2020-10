Missão Osiris-Rex vai coletar amostra de asteroide; Saiba como assistir

Chegou o grande dia. A Nasa tentará pousar a missão Osiris-Rex no asteroide Bennu e poderemos ver tudo ao vivo: a partir das 18h (horário de Brasília), aproximadamente.

Sabe o que significa? Que podemos começar a ter respostas sobre a origem do Sistema Solar.

"Quando você pensa em Bennu, pensa quase como uma Pedra de Roseta - algo que conta a história de todo o nosso sistema solar nos últimos bilhões de anos.”, disse o cientista da Nasa, Thomas Zurbuchen.

We're adding to our space rock collection this week! On Oct. 20, our @OSIRISREx spacecraft will touch down in an area the size of a few parking spots on the surface of asteroid Bennu. How it'll go #ToBennuAndBack to collect a sample of material: https://t.co/awyeiq0Dqo pic.twitter.com/nqLJppRYIS — NASA (@NASA) October 19, 2020

É que Bennu é tem material do início do Sistema Solar, o que pode ajudar os cientistas a aprender sobre sua formação as origens da Terra - e como vento solar afeta mundos como o próprio Bennu (rico em carbono, elemento essencial para a Vida assim como a água).

Esta será a primeira vez que a NASA coletará amostras de um asteróide, que serão trazidas de volta à Terra para estudo.

A missão fará o primeiro contato e tentativa de decolagem (TAG) do evento de coleta de amostras. Esta série de manobras levará a espaçonave ao local denominado Nightingale, uma área rochosa de 16 metros de diâmetro no hemisfério norte de Bennu, onde o braço robótico de amostragem tentará coletar uma amostra.

Mañana, @OSIRISREx hará historia al intentar tomar una muestra del asteroide Bennu. Dos investigadores de @NASAGoddard nos explican las complejidades de la maniobra y cómo puede cambiar nuestra comprensión del origen de nuestro sistema solar. https://t.co/sc6qYNTqBJ pic.twitter.com/6eJ6Y5eXHD — NASA en español (@NASA_es) October 19, 2020

A área de Nightingale foi selecionada como o principal local de amostragem da missão porque contém a maior quantidade de matéria de granulação fina sem obstruções. No entanto, a região é cercada por rochas do tamanho de edifícios. Durante o evento de amostragem, a espaçonave, do tamanho de um grande caminhão, tentará pousar em uma área do tamanho de algumas vagas de estacionamento e apenas a alguns passos de distância de algumas dessas rochas gigantes.

Durante 4,5 horas do evento de amostragem, a espaçonave realizará três manobras diferentes para alcançar a superfície do asteróide. A sequência de descida começará com o OSIRIS-REx disparando seus propulsores para uma manobra de saída da órbita de segurança a aproximadamente 2.500 pés (770 metros) da superfície de Bennu.

Após uma viagem de quatro horas para baixo, a embarcação realizará a manobra "Checkpoint" a uma altitude de aproximadamente 410 pés (125 m). Os propulsores em chamas ajustarão a posição e a velocidade do OSIRIS-REx para sua descida íngreme até a superfície.

New Curious Universe episode drop: Asteroid Hunting



We've sent @OSIRISREx on a journey of over a billion miles #ToBennuAndBack to do something that will make history: collect a sample of an asteroid! Why? What does that mean? What will we learn?



: https://t.co/Ep5Xg7xEX9 pic.twitter.com/E9Rxvj9AUa — NASA (@NASA) October 19, 2020

Aproximadamente 11 minutos depois, a espaçonave queimará o "Matchpoint" (ou ponto de encontro) a uma altitude de aproximadamente 1.777 pés (54 m), desacelerando sua descida e apontando para uma trajetória que coincide com a rotação do asteróide no momento do contato.

A nave então descerá à superfície, pousará por menos de dezesseis segundos e disparará um de seus três cilindros de nitrogênio pressurizado. O gás irá agitar e levantar o material da superfície de Bennu, que ficará preso na cabeça do coletor do navio.

Após este breve contato, o OSIRIS-REx disparará seus propulsores para se afastar da superfície de Bennu e obter uma distância segura do asteróide. que ficará preso na cabeça do coletor do navio.

A espaçonave está programada para partir de Bennu em 2021 e entregará a amostra coletada à Terra em 24 de setembro de 2023.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party