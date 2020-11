Mileena tem novas skins e fatalities revelados em Mortal Kombat 11; confira

“Todos nós pensamos que Johnny tinha uma boca grande, então Mileena veio e acrescentou dentes à equação”

Foi assim que a conta oficial de Mortal Combate 11 Ultimate revelou mais um gameplay de Mileena. Além das novas skins da personagem, o vídeo revela alguns fatalities.

We all thought Johnny had a big mouth, then Mileena came and added teeth to the equation. #MKUltimate pic.twitter.com/24FAGkrF9G