Marvel vai lançar nova História em Quadrinhos de Alien; saiba mais

Alien vai ganhar uma HQ inédita e teremos o prazer de tê-las em mão em breve. É que a Marvel anunciou a nova história que terá roteiro de Phillip Kennedy Johnson (que vai escrever também o DC Future State: Superman) e com arte de Salvador Larroca (de Star Wars).

A publicação acontece nos Estados Unidos em março de 2021. É para comemorar que a franquia está na Casa das Ideias (um dos selos Marvel), após há 30 anos de Dark Horse.

Confira a sinopse: Gabriel Cruz, um mercenário da Weyland-Yutani, a mega corporação gigante dos filmes de Alien, deve lutar com uma nova raça de Xenomorfos; os desafios crescem ainda mais quando seu filho é pego no meio do conflito”.

-

Átila Simonsen

