The Mandalorian terá bastidores da 2ª temporada revelados; saiba mais

Que The Mandalorian é um sucesso de crítica e público a gente já sabe. Mas como será que a segunda temporada da série de Star Wars foi feita? É isso que iremos descobrir.

A conta oficial de Star Wars divulgou que a ‘Disney Gallery: The Mandalorian’ estará de volta com um novo especial: Bastidores da Temporada 2.

Vá além de #TheMandalorian. Disney Gallery: The Mandalorian está de volta com um novo especial: Bastidores da Temporada 2. Lançamento em 25 de dezembro. Só no @DisneyPlusBR. pic.twitter.com/lautaLYKtL