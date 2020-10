The Mandalorian: evento digital vai lançar produtos da série de Star Wars

Com a chegada da segunda temporada de The Mandalorian, uma novidade também aporta na internet: a partir desta segunda-feira (26 de outubro), teremos #MandoMondays.

O evento vai ser digital, global e com as presenças confirmadas de parte do elenco do spin off de Star Wars. Pedro Pascal, Carl Weathers e Giancarlo Esposito estarão apresentando novos produtos do seriado.

#MandoMondays will kick off with a global digital event featuring stars of #TheMandalorian, new product reveals and more. Tune in this coming Monday, Oct. 26 at 10 a.m. PT / 1 p.m. ET via Star Wars YouTube to see the latest. pic.twitter.com/6cBuwZ3ltV — Star Wars (@starwars) October 23, 2020

Brinquedos, livros, games e funkos estão apresentados oficialmente no canal do YouTube de Star Wars e no site oficial mandomondays.com

A segunda temporada começa dia 30 de outubro, somente no Disney+.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party