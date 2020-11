The Mandalorian anuncia novos colecionáveis da série; assista ao trailer

A Disney+ chegou ao streaming, já levava nossos dinheiros antes, mas agora elevou o nível. É que os produtos oficiais de The Mandalarion estarão disponíveis no Brasil a partir da próxima segunda-feira (23).

Um vídeo publicado na conta oficial deixou um gostinho na boca sobre o evento 'MandoMondays' e a silhueta de colecionáveis mexeu no coração deste que vos escreve: o bolso.

#TheMandalorian, série original do #DisneyPlus, chegou ao Brasil! E em breve você irá conhecer os produtos inspirados na série na campanha #MandoMondays.

Fique ligado no nosso Instagram @StarWarsBR! pic.twitter.com/ll3YmQtalL — Star Wars Brasil (@StarWarsBR) November 18, 2020

A segunda temporada de The Mandalorian, spin off de Star Wars, já está no Disney+. A série é o maior sucesso do streaming do Mickey, e se passa dentro do universo Star Wars, acompanhando um mandaloriano e sua saga para proteger “a criança”, Baby Yoda.

