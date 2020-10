Magia do Caos vira livro e reúne toda obra de Austin Spare

Não há exemplo melhor da união de Arte e Magia do Caos do que a obra do artista e ocultista inglês Austin Osman Spare, nascido em 1886 na cidade de Londres. Conhecido como o magista que reinventou a sigilação e cujo pensamento deu origem ao que chamamos hoje de Magia do Caos, Spare é autor de uma obra vasta e muito esperada pelos admiradores brasileiros.

Não a toa, o magista influenciou grandes nomes da Cultura Pop (desde o brasileiro Raul Seixas ao artista Frank Muller) e agora o livro completo está em financiamento coletivo pelo Catarse.

Esta é a primeira publicação dedicada ao sistema mágico de Austin Osman Spare e à sua obra artística.

“Reunimos uma equipe de profissionais que se dedicaram a uma pesquisa minuciosa para trazer para você, num volume único, os ensaios, aforismos, escritos mágicos e reflexões filosóficas de Spare, além de suas ilustrações, desenhos e pinturas. O livro terá mais de 500 páginas, encadernação em capa dura e impressão em papel Pólen e Couché”, explica a propaganda do financiamento coletivo.

Para quem não sabe, artista inglês Austin Spare se interessou pelo ocultismo desde muito cedo, especialmente depois de ler os escritos de Madame Blavatsky, Eliphas Levi e Cornelius Agrippa.

Sua arte chamou a atenção do ocultista Aleister Crowley , que acabou se tornando patrono e amigo de Spare. Dotado de uma visão muito específica acerca do mundo da magia, Spare desenvolveu seu próprio sistema mágico, hoje conhecido como culto Zos Kia. Reinventou o modo de usar sigilos, o que teria grande influência na cultura ocultista moderna, e criou boa parte de suas ilustrações e pinturas pela técnica do desenho automático.

Spare faleceu em 30 de dezembro de 1956. Ao longo de quase 70 anos depois de sua morte, seus livros foram editados de maneira esparsa, em edições de pequena tiragem, que hoje são verdadeiros objetos de colecionador.

“Durante a elaboração da estrutura de nossa publicação, nosso maior desejo era trazer aos leitores brasileiros uma edição que fizesse jus à longa espera de seus admiradores no Brasil . A influência do autor é extensa: inspirou escritores como Alan Moore (que tece elogios ao sistema de Spare), transita pela filosofia e psicanálise freudiana (Freud teve contato com Spare e elogiou suas ideias sobre o "self") e vai além do ocultista Kenneth Grant , que manteve uma amizade estreita com Spare e ajudou a difundir seu trabalho”.

O livro está a partir de R$ 164, capa dura, de 500 páginas e com previsão para ser publicado em março de 2021.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party