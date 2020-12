Kratos chega em Fortnite e ganha trailer de lançamento; assista

O perfil oficial de Fortnite anunciou que Kratos já está entre nós. Com um vídeo mostrando a chegada dele em alto estilo (literalmente) e com o machado Leviatã.

O visual da skin de Kratos é inspirada no God of War de 2018, barba longa e roupas mais medievais. Tem também um skin da picareta, a cabeça de Mimir (nas costas) e uma espécie de escudo. Dá para ter tudo loja pelo "Conjunto Quebra-Juramento" e "Pacotão do Kratos".

Vencedor de incontáveis batalhas contra deuses e valquírias, o Kratos veio para enfrentar o caos do Ponto Zero exposto.



Pegue agora o Kratos na loja de itens! pic.twitter.com/C5Pb6mnSjO — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) December 4, 2020

O vencedor de incontáveis batalhas contra deuses e valquírias vem para enfrentar o caos do Ponto Zero exposto e já está disponível.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]