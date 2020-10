His Dark Materials: trailer da 2ª temporada é sombrio e assustador

Adaptada de Fronteiras do Universo, a série sombria até no nome ganhou um novo trailer completo, ainda com mais suspense e ação.

His Dark Materials lançou sua mais ousada peça publicitária da segunda temporada. As novidades estão no elenco - com Jade Anouka, Simone Kirby e Terence Stamp. E a voz do daemon Sayan Kötör é de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag).

A estreia da segunda temporada de His Dark Materials está marcada para 19 de novembro, na HBO.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party