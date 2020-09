The Handmaid's Tale: Mckenna Grace confirmada na 4ª temporada

A República de Gilead tem uma nova Aia. A atriz McKenna Grace (vocês se lembram dela em Capitã Marvel) é confirmada no elenco da 4ª temporada de The Handmaid's Tale, a série favorita ever deste que vos escreve.

McKenna será a Sra. Keyes, uma jovem obrigada a casar com um cara muito mais velho. Inteligente, a adolescente demonstra apoio à ditatura cristã nada abençoada, mas por dentro é mais uma rebelde com causa nesta história baseada no livro de Margaret Atwood.

Série totalmente obrigatória para qualquer pessoa com bom senso, porém especialmente às sem cérebro, O Conto da Aia fala sobre um futuro não muito distante, aonde um grupo de homens dá um golpe e transforma os Estados Unidos em uma parte da Bíblia (somente a que eles gostam): mulheres são submissas e servem para a reprodução e trabalhos domésticos.

O seriado é protagonizado por Elizabeth Moss que dá vida a Offred (nome que significa exatamente 'Do Fred') e luta contra essa loucura toda.

A nova temporada já retomou a produção no início de setembro (Glória a Deux!), em Toronto, depois de ter estado parada devido à pandemia, e tem a estreia prevista para 2021.



