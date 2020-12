Hailee Steinfeld fala sobre sua confirmação como Kate Bishop; confira

O mundo nerd comemorou quando Hailee Steinfeld foi finalmente confirmada como Kate Bishop, na série Gavião Arqueiro. A atriz viverá a heroína na oitava e última temporada e, ao menos nos quadrinhos, ela é nada menos que a herdeira do manto do herói.

Em uma entrevista, Hailee explicou como a escalação aconteceu e por que manteve segredo por tanto tempo. “Foi minha decisão manter a escolha abaixo do radar. Detesto gerar decepção e não sabia como o público iria reagir quando soubesse da notícia”.

Depois que passou o receio, e a confirmação foi muito aplaudida, a atriz assinalou: “Estou muito animada e honrada por fazer parte do Universo Cinematográfico da Marvel e atuar ao lado de Jeremy Renner. A série é maravilhosa e tem uma pegada bem diferente do que eu estava acostumada com ‘Dickinson‘ (série histórica da Apple TV+). Como artista, é divertido me aventurar em projetos tão diferentes, então estou vivendo um momento incrível.”

Gavião Arqueiro se passa dois anos após os eventos de Vingadores: Ultimato e já tem confirmada a participação de Yelena Belova, com Florence Pugh revivendo o papel de uma das viúvas negras espiãs.

