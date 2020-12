Free Fire anuncia evento temático com One-Punch Man

Depois de um ano repleto de eventos especiais, Free Fire confirma um crossover com One-Punch Man como a primeira grande novidade do jogo em 2021.

Disponível em breve, a parceria marca a colaboração entre um dos animes mais populares da atualidade e um dos battle royale mais baixados do mundo.

“Estamos animados em receber um dos heróis mais icônicos do Japão no universo de Free Fire. Nossa parceria com One-Punch Man irá oferecer mais conteúdos inéditos à nossa comunidade global", diz Harold Teo, Produtor de Free Fire na Garena.

Jogadores poderão se divertir com roupas exclusivas, itens colecionáveis e equipamentos temáticos, todos baseados em Saitama e em outros personagens importantes da obra.

Free Fire é um dos principais battle royale mobile do mundo, sendo o jogo mais baixado mundialmente nos primeiros nove meses de 2020 (segundo Sensor Tower) e vencedor da categoria Melhor Jogo Mobile no Esports Awards 2020.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]