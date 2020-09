The Flash tem gravações adiadas

Não é novidade que as gravações de filmes e séries sofreram muito com a pandemia. Depois de Mulher Maravilhosa 84 ter seu lançamento adiado e The Batman sofrer interrupções, foi a vez de The Flash sofrer com o novo Coronavírus, segundo o The Wrap.

As gravações do novo longa da DC foram adiadas sim, mas para além deste ano (que já foi cancelado faz tempo): apenas em março de 2021 a produção será retomada.

Porém as participações de Ben Affleck e Michael Keaton como seus respectivos Batman não foram afetadas.



Átila Simonsen

