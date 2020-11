Fim de semana tem games com descontos de até 85%; confira a lista

Aos finais de semana somos mais felizes, pelo menos no quesito games, e este não é diferente. O Playstation e o Xbox anunciaram os jogos com desconto e tem muita coisa boa.

Entre os destaques, God of War, que está a R$ 39,95 (para PS4) e The Witcher 3: Wild Hunt, ao preço de R$ 42,90.

Confira dez jogos com desconto para PS4:

- God of War: R$ 39,95

- ARK Survival Evolved: R$ 41,58

- Grand Theft Auto V Edição Online Premium: R$ 57,45

- Assassin's Creed Ultimate Odyssey: R$ 74,99

- Jump Force: R$ 74,97

- Resident Evil 3 Remake: R$ 82,46

- Tekken 7 Edição Definitiva: R$ 82,98

- Marvel's Spider-Man: R$ 84,99

- Star Wars Jedi Fallen Order: R$ 95,59

- Dragon Ball Z Kakarot: R$ 99,96

Confira dez jogos com desconto para Xbox One:

- PUBG: R$ 24,75

- A Way Out: R$ 27,25

- ARK Survival Evolved: R$ 34,80

- Battlefield 4: R$ 36,00

- Naruto to Boruto Shinobi Striker: R$ 37,50

- The Witcher 3 Wild Hunt: R$ 42,90

- Assassin's Creed Odyssey: R$ 49,75

- Mortal Kombat 11: R$ 59,99

- Need For Speed Heat: R$ 71,70

- Star Wars Jedi Fallen Order: R$ 95,60

