Eternals tem todos os trajes dos heróis divulgados; vem ver

Aos poucos, vamos descobrindo cada vez mais sobre Eternals, isso é um fato. Dessa vez, o time da Marvel aparece completo no mesmo álbum de figurinhas que mostramos ontem. E o melhor: com trajes completos.

A imagem é da de_mcuworld_ no Instagram e revela todos os heróis em pé, naquela imagem típica de pôster inteiro:

Best look yet at the full squad from Marvel Studios ETERNALS directed by Chloe Zhao! Can’t wait for Phase 4! #Marvel #MarvelStudios #MCU #Eternals



from _mcuworld_ on IG. pic.twitter.com/p8RKAYq2uM