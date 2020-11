Edgar Allan Poe é o tema da live beneficente mais nerd do fim de semana

Um time de nada menos que 18 renomados artistas brasileiras estará reunido neste domingo (22), a partir das 14h (horário de Brasília) para um live beneficente no Dínamo Studios.

É o que anunciou o ilustrador Daniel HDR, que será o host, em seu canal no Youtube. Os quadrinhos serão a pauta principal da reunião e os convidados farão, ao vivo, ilustrações do maravilhoso dorme O Corvo, de Edgar Allan Poe, em 7 horas.

Os nomes confirmados são: Daniel HDR, Maurício Dias, Diego Moreira, Gustavo Borges, Helena Eyng, João Gutkoski, Róger Goulart, Rogério de Souza, Márcio Cabreira, Matias Streb, Jader Corrêa, Gabriel Kolbe, Marllon Sheep, Wagner Carsten, Sabrina RT, Barba Viking, Vanessa Aranovich e André Martuscelli.

Para ajudar o Instituto de Câncer Infantil de Porto Alegre, quem participar da live pode dar um superchat do Youtube ou realizar um pagamento via PayPal no site do Daniel HDR, o que dará direito a fazer uma pergunta. Quem quiser somente doar, é muito bem vindo também.

E para quem não sabe, Daniel HDR é artista que trabalha atualmente tanto para a DC Comics quanto para a Marvel. Dentre os trabalhos, estão Adão Negro em Sociedade da Justiça, que foi ao ar durante a DC Fandome.

