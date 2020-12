Duna tem classificação etária divulgada; confira

Que o mundo nerd está esperando Duna não é bem novidade. Apesar de a Warner já ter anunciado que o novo filme de sci-fi - considerado cult e clássico ao mesmo tempo - vai tanto para o cinema quanto para a telinha, ainda estamos esperando que o longa saia no próximo ano.

E eis que a adaptação de Denis Villeneuve ganhou a classificação indicativa de PG-13, ou seja é recomendado apenas para maiores de 13 anos por ‘sequências fortes de violência, certas imagens perturbadoras e material sugestivo’.

Relembre a sinopse:

Uma jornada de herói mítica e emocionante, ‘Duna’ conta a história de Paul Atreides, um jovem brilhante e talentoso nascido com um grande destino além de seu entendimento, que deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua vida, família e seu povo. À medida que as forças malévolas explodem em conflito sobre o recurso mais precioso existente no planeta – uma mercadoria capaz de desbloquear o maior potencial da humanidade –, somente aqueles que podem dominar seu medo sobreviverão.

