Dragon Ball Z: Kakarot ganha trailer com lutas e novas habilidades; assista

Quando Super Saiyan God não é suficiente, é hora de ir Super Saiyan God Super Saiyan. E foi assim que o Playstation anunciou as novas habilidades de Dragon Ball Z: Kakarot - Um Novo Despertar de Poder - Parte 2, em sua conta oficial no Twitter.

Ryosuke Hara, produtor principal de Dragon Ball Z: Kakarot, anunciou o segundo DLC e nos deu uma sinopse da segunda parte do game.

“Em A New Power Awakens - Parte 2, você estará protegendo a Terra da invasão de Golden Frieza e do Exército de Frieza. E para fazer isso, Goku e Vegeta terão que treinar mais e despertar seu próximo nível de poder: a transformação SSGSS. Por favor, tenha em mente que embora este episódio de batalha de chefe seja construído sobre o cenário do filme, ele na verdade tem sua própria história original para combinar com o cenário e os resultados do jogo base. Por exemplo, como foi possível trazer a Força Ginyu de volta à vida no jogo base, você terá que enfrentá-la no DLC também”, afirmou.

O produtor ainda chamou a atenção para a Batalha da Horda. “Na batalha da Horda, você estará lutando contra um grande número de inimigos, e isso foi desenvolvido para reproduzir a batalha desesperada contra o Exército de Freeza, como o que as pessoas viram nos filmes”.

