Doctor Who terá duas baixas, após especial de Natal; entenda

A décima terceira doutora, Jodie Whittaker, acabou dando um spoiler dos grandes, meio que sem querer. A atriz de Doctor Who falou que Bradley Walsh e Tosin Cole, (Graham O’Brien e Ryan Sinclair, respectivamente) sairão da série na próxima temporada.

“Estou absolutamente arrasada! Os dois tiveram que me carregar para o meu trailer, eu não choro assim há muito tempo. Brad nem sabia o que dizer. Tosin falou que não conseguia lidar comigo ficando tão chateada”, escreveu.

Os dois ainda estarão no especial de Natal, intitulado Revolutions of the Daleks. No especial de Ano Novo, Yaz, Ryan e Graham estão na Terra e descobrindo como seguir em frente sem a Doutora. Entretanto, eles logo descobrem um perturbador plano ganhando vida: um plano que envolve um Dalek. E como lutar contra um Dalek sem a Doutora? Mesmo com a ajuda do Capitão Jack, o grupo caminha para enfrentar um dos desafios mais arrepiantes e perigosos de todos os tempos.

O episódio deve ir ao ar dia 01 de janeiro. A pista está ao fim do trailer: ‘New Years Day’

