Demon's Souls Remake tem gameplay de 12 minutos insanos; assista

Um dos remakes mais aguardados do mundo gamer, Demon’s Souls ganhou um gameplay de 12 minutos. E mais: quem publicou foi a própria Sony, então temos nada menos que o diretor criativo do jogo narrando e explicando tudo.

Gavin Moore começa com “Este é um remake de dimensão e ambição monumentais, que transforma um adorado clássico do PlayStation em uma produção impressionante”.

Os jogadores do clássico para PS3 verão áreas como Tower of Latria, Shrine of Storms e Lair of the Flamelurker.

O game será lançado junto com o PS5, ou seja dia 12 de novembro (vulgo quina-feira).

