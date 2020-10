Demon’s Soul Remake ganha mais um gameplay e novas imagens

‘Aracnofóbicos desviem o olhar ou assistam em 4k’. E já é assim que a Sony começa anunciando o segundo gameplay de Demon’s Soul Remake.

Enquanto no primeiro trailer mostra gameplay logo do início do jogo (onde qualquer espada e escudo já eram o bastante), em Stonefang o perigo é bem maior.

Here's 5 minutes of gorgeous, brutal, and unadulterated Demon's Souls #PS5 gameplay.



Arachnaphobes look away. Or watch it in 4K: https://t.co/keigaQ1y2T pic.twitter.com/BABc5GhCEl — PlayStation UK (@PlayStationUK) October 29, 2020

Nesta segunda prévia do intimidador mundo de Boletaria, vamos até as terras ermas de Stonefang, um dos cinco reinos distintos de Demon’s Souls. Aqui, no subterrâneo profundo, mineradores amaldiçoados cavam por ossos de antigos dragões, enormes cavernas de lava mantêm as forjas de Stonefang acesas, e o som de martelos batendo em bigornas nunca para.

“Nestes túneis estreitos e cavernas derretidas, até o ambiente é seu inimigo. Você terá que se adaptar a cada situação, entender quando atacar nos espaços apertados, e quando punir seu inimigo à distância. Mesmo assim, a sua habilidade e reações são limitadas, e o equipamento e a preparação correta serão a diferença entre a vitória e a derrota. E lembre-se, não importa o que aconteça, toda morte tem um sentido, e tornará o seu eventual sucesso ainda mais doce, em sua jornada para se tornar o Slayer of Demons”, disse Gavin Moore, o diretor criativo da Sony.

E a espera está quase no fim. Junte-se a nós no lançamento, dia 12 de novembro para mídias digitais e dia 19 de novembro para mídias físicas, e conheça o incrível mundo de Demon’s Souls.

​

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party