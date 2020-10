Com Charlize Theron, The Old Guard é o filme mais visto na Netflix em 2020

A Netflix anunciou que The Old Guard foi o seu filme original mais visto em 2020. Ao todo, 78 milhões de usuários assistiram ao longa baseado em quadrinhos e com Charlize Theron como protagonista.

Os números impressionantes não são à toa. O filme conta com um elenco sensacional, uma história muito diferente do que esperamos (até para filmes do gênero e de heróis) e com um final emblemático que faz a gente implorar para que tenhamos uma parte dois.

E tem Charlize Theron. A atriz, que tem lutado há muitos anos para não ser apenas mais um rostinho bonito nos cinemas, já comprovou que pode atuar em todo tipo de coisa. Em ‘Monster’, ela dá vida a uma prostituta lésbica, que vira serial killer quando começa a matar seus clientes. Para além de seu rosto, que foi totalmente modificado para o longa, Theron nos deu uma das suas melhores atuações.

The Old Guard bateu desde Power (75 milhões em um mês); A Barraca do Beijo 2 (66 milhões) e a Enola Holmes (que deve chegar a 76 milhões um mês).

Em termos de série, ‘Ratched’ levou o troféu de série estreante mais vista da Netflix este ano, com 48 milhões de espectadores. Não para menos, outra mulher se destaca: Sarah Paulson nos entrega uma enfermeira rígida, com outras intenções diferentes além da medicina.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party