Carrie Fischer, eterna Princesa Leia, em foto inédita em ‘Star Wars’; Veja

O diretor do polêmico ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ Rian Johnson publicou imagens dos bastidores do oitavo filme da franquia. Uma pessoa se destaca: nada menos que Carrie Fisher.



Em seu Instagram, o diretor escreveu (em tradução livre) “Limpando o armário, encontrei meus cadernos de escrita do Último Jedi. Uma grande viagem passando por eles. Bônus: algumas polaróides presas nas páginas”.

Carrie Fisher deu vida à icônica Princesa Leia, uma das maiores heroínas do cinema e uma das primeiras personagens a mostrar o empoderamento feminino nas telonas.

Ela morreu aos 60 anos, de ataque cardíaco, em 27 de dezembro de 2017. Por conta de filmagens não utilizadas no oitavo filme, Carrie ainda aparece como General Leia em ‘Star Wars: Ascensão Skywalker’. Uma das últimas frases da personagem foi: “Nunca tenha medo de ser quem você é”.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party