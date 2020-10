The Boys: Spin off de vai abordar dilemas de alunos na faculdade

Que The Boys é uma série e tanto, não há como negar e os derivados são sempre bem-vindos. O sucesso do seriado que mostra a outra face dos super-heróis - e toda a mídia por trás disso - vai ganhar um spin off, dessa vez sobre a vida em uma universidade diferente.



Erik Kripke afirmou, em entrevista ao TheWrap, que a nova série nerd “é um olhar inabalável da realidade”, igual ao que ele criou para a Amazon Studios.



A equipe criativa de The Boys (leia-se Seth Rogen, Evan Goldberg e Rose Rosenberg) fará um conceito dos quadrinhos G-Men (praticamente uma paródia de X-Men).



“Parte dos G-Men é uma experiência educacional na faculdade, os problemas reais de universitários e explorar, de forma muito real, como é passar por esta fase nesta idade.”, completou o criador.

