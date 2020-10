'Boy in the Woods' já está on line; linda animação fala de autismo

O curta gaúcho "Boy in the Woods", produzido pela Hype Animation Studios e Fábrica do Futuro, traz um conto musical sobre empatia e aceitação.

Quando um menino autista se perde em uma estranha floresta, a única forma de seu pai resgatá-lo é através do entendimento e conexão com o mundo da criança.

Dirigido por Fabiano Pandolfi e produzido por Gabriel Garcia e Francisco Hauck, o curta está disponível no YouTube do LA Shorts International Film Festival até 31 de outubro.

"É um projeto que exigiu muita sensibilidade e carinho por parte de toda a equipe. Tentamos em nossa abordagem, lidar com o tema do autismo de uma forma leve e evitando cair em vitimismos ou mesmo exposição desnecessária do tema", diz o roteirista e diretor Fabiano Pandolfi. "Buscamos aprender com familiares de crianças autistas um pouco mais de como essas crianças (e esses pais através dos olhos dos filhos) veem o mundo e traduzir para a imagem do filme um pouco dessas sensações", explica.

Um dos grandes destaques da produção é a trilha sonora de Francisco Hauck, da Fábrica do Futuro.

"O conto musical serviu de base e um dos pontos originais da obra é a forma como animação e áudio se alternaram no processo criativo, culminando em um produto final que combina artes e olhares diferentes", explica Hauck.

A parte de animação foi feita em parceria entre Hype e o estúdio peruano Red Animation. As duas companhias - junto com a chilena PunkRobot - formam o grupo Los Amigos, o maior estúdio coletivo em todo o território da América Latina.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party