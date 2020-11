Batwoman ganha teaser e data de lançamento oficiais da 2º ano; confira

A segunda temporada de Batwoman finalmente ganhou um teaser oficial. Com apenas 16 segundos, o vídeo já demonstra o lado sombrio de Gotham City que a heroína vai enfrentar.

Javicia Leslie dá vida para a prima de Bruce Wayne, que chega na cidade após o primo sair dela. O elenco conta ainda com Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole King, Camrus Johnson, Elizabeth Anweis e Dougray Scott.

Confira a sinopse oficial: “Ryan Wilder está prestes a se tornar a Batwoman. Ela é carismática, bagunceira, um pouco desastrada e indomada. Ela também não é nada parecida com Kate Kane, a mulher que vestiu o bat-traje antes dela. Com ninguém em sua vida para vigiá-la, Ryan passou anos como traficante de drogas, se esquivando da DPGC e mascarando sua dor com hábitos ruins. Hoje Ryan vive em uma van com sua planta. Uma garota que poderia roubar leite para um gato de rua e também te matar com as mãos limpas, Ryan é o tipo mais perigoso de lutadora: altamente qualificada e descontroladamente indisciplinada. Uma lésbica assumida. Atlética. Selvagem. Apaixonada. Falível. E não faz muito o estilo do herói americano estereotipado”.

