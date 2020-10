Batwoman: dois vídeos vazados mostram heroína e novo batmóvel; assista

Dois vídeos que estão circulando no Twitter mostram o set de filmagens de Batwoman e revela muita coisa: a heroína com um novo traje e um batmóvel bem diferente.

O primeiro vídeo do set mostra o carro estacionando em um determinado local.

As cenas foram gravadas em Vancouver e podemos ver a atriz Javicia Lesley sem a peruca ruiva.

I have @CWBatwoman happening right below my apartment! Such a cool Batmobile. Hoping to see @JaviciaLeslie in action! #Batwoman pic.twitter.com/h9VgGNi7Ac