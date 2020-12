Batman: Soul of The Dragon ganha data de lançamento oficial; saiba mais

O novo filme animado do homem-morcego finalmente tem sua data de estreia revelada no brasil. Batman: Soul of The Dragon chega dia 14 de janeiro nas plataformas digitais e em mídia física no dia 28.

A informação foi confirmada pela própria produtor, Bruce Timm, durante o painel da DC na CCXP Worlds. Lembrando que David Giuntoli empresta sua voz a Batman.

Confira agora o Trailer do filme animado do Batman: Soul Of The Dragon#Batman pic.twitter.com/etuGirEuu9 — DC Brasil (@_DCBRASIL) November 17, 2020

Confira a sinopse: Batman, Tigre de Bronze, Lady Shiva e Richard Dragon unem forças quando eles percebem que tem um amigo em comum: o mestre das artes marciais que os treinou desapareceu há alguns anos, sob circunstâncias misteriosas. Quando uma relíquia amaldiçoada ressurge, o mistério do falecido mestre é reaberto, e Batman e os antigos alunos do mestre precisam enfrentar o teste final das artes marciais para ganharem o controle dessa perigosa relíquia.”

