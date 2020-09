Batman Day começa hoje. Temos o que comemorar!

Hoje é Batman Day e o mundo nerd está em festa. Com desafios virtuais e também offline, o dia do cruzador encapuzado é celebrado hoje (19), em todo o mundo e com diversas atividades.

A DC gostou de fazer as coisas on line, especialmente depois do sucesso da DC Fandome, essa é a real. Mas este ano está um pouco diferente: game interativo, sugestão de leitura, envio de ilustrações, desenhos e até com o batsinal estão valendo. Basta usar a #BatmanDay no Twitter.

Será uma semana com atividades para os fãs de todas as idades para fazer com a família, os amigos ou sozinho. Para participar, basta ir ao site www.dccomics.com/BatmanDay e escolher entre as opções.

“Junte-se ao Cruzador Encapuzado em uma aventura global no Twitter enquanto ele persegue o Charada por Gotham City. Encontra as pistas que desbloqueiam maravilhosas recompensas por tempo limitado”, afirma a DC.

O site oficial também aponta a ‘Lista de Leitura do Batman Day 2020’, que começa com a Graphic Novel 'Curse of the White Knight' e passa por diversos outros Quadrinhos.

Dentre as atividades, o destaque para os brasileiros está em Batman & Batgirl Run Series. As inscrições custam R$ 135 que dão direito a uma medalha, uma camiseta (masculina ou feminina) longa em poliamida, corta-vento em nylon com impressão reflexiva, máscara, número de peito virtual, HQ Batman e par de meias. É possível parcelar em até 5 vezes no cartão, sem juros.

É um cadastro simples e você tem que seguir algumas regras:

1 - Escolha sua distância e inscreva-se entre os dias 20/8 a 13/11/2020.

2 - Faça um único upload da sua atividade na "Área do atleta" até o dia 16/11/2020.

3 - A distância escolhida deve ser feita em uma única vez, não serão aceitas somatórias no intuito de totalizar uma distância.

4 - Após a aprovação da comprovação de sua atividade, receba seu kit com camiseta e medalha em até 30 dias úteis após o término de cada lote de inscrição.

“Na esteira, na sala, no jardim, no quintal, na garagem, em qualquer lugar seguro. Nós damos as distâncias para caminhar, você escolhe a modalidade, realiza seu desafio e faz o upload do seu tempo de caminhada no site do evento.”

-

Gostou? Manda uma sugestão para [email protected]



Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party