Batman: Cavaleiro das Trevas vai para a Biblioteca do Congresso dos EUA

Que Batman: Cavaleiro das Trevas é o um dos melhores filmes do homem-morcego ninguém duvidava. Mas agora o longa será preservado, em outro nível.

Itens como o uniforme do cruzador encapuzado, roupas do Coringa de Heath Ledger, entre outros itens, vão para o National Film Registry, que faz parte da Biblioteca do Congresso dos EUA.

O local reúne obras cinematográficas ‘culturalmente, esteticamente e historicamente importantes’. Lá, também estão Laranja Mecânica e Guerra ao Terror.

