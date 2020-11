Assassins Creed: Valhalla e Yakuza já está entre nós; confira outros games

A batalha entre Assassinos e Templários chega à Inglaterra, conforme você comanda uma invasão viking às terras britânicas. Assassin’s Creed: Valhalla finalmente está disponível.

Valhalla traz diversas novidades à série, como a possibilidade de melhorar o seu vilarejo e combate completamente reimaginado e muito mais brutal. Com a configuração acima, já é possível jogar em 1080p a 60 FPS com detalhes em HIGH.

As configuração recomendada pela NVIDIA são: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060, Processador Intel Core i5 10400 ou AMD Ryzen 5 3600, 16GB de RAM e 50GB de espaço em disco (recomendado instalar o jogo num SSD).

Outro game esperado e que já está disponível é Yakuza: Like a Dragon. Confira a sinopse: Erga-se como um dragão de um malandro pé-de-chinela a um poderoso yakuza. Like a Dragon inclui um novo sistema de combate inspirado nos RPGs enquanto você percorre as ruas de Yokohama em busca de vingança, além de diversas missões paralelas e atividades que se tornaram um ponto forte da série.

Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER, Processador Intel Core i3 10100 ou AMD Ryzen 3 3100, 8GB de RAM e 60GB de espaço em disco são as configurações recomendadas.

Destiny 2: Beyond Light também entrou na lista de lançamentos desta terça (10). “Está na hora de explorar as terras gélidas de Europa, Guardião. Uma misteriosa pirâmide na lua de Júpiter esconde todo um império maligno que desperta em suas profundezas. Essa aguardada expansão traz um novo raid, novas recompensas, missões e desafios e todo um novo capítulo à história de Destiny 2.”

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER, Processador Intel Core i3 10100 ou AMD Ryzen 3 3100, 8GB de RAM e 105GB de espaço em disco.

The Falconeer é um jogo de combate aéreo em mundo aberto com visual deslumbrante e majestoso e embates nas nuvens de tirar o fôlego. Explore um mundo verdadeiramente único em uma história épica com criaturas exóticas e civilizações esquecidas.

Configuração recomendada pela NVIDIA: Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER, Processador Intel Core i3 10100 ou AMD Ryzen 3 3100, 4GB de RAM e 3GB de espaço em disco.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party

+ [email protected]