Aranhaverso: Tobey Maguire e Andrew Garfield teriam assinado com a Marvel

A internet está pirando. A reunião de vários Homen-Aranha em um só filme em live-action pode acontecer. Pelo menos, é este o sonho dos fãs do amigão da vizinhança e que pode se tornar real, de acordo com o site Fandom Wire.

Depois do sucesso em desenho, o sonho ‘Aranhaverso’ parece estar mais próximo do que pensamos: Tobey Maguire e Andrew Garfield assinaram contrato com a Marvel. Boatos que os dois retornarão aos seus papeis de amigão da vizinhança em Homem-Aranha 3.

É preciso lembrar que o personagem Homem-Aranha também pertence a Sony, ou seja é preciso esperar um anúncio oficial, tanto dela quanto da Marvel.

No novo longa, Peter Parker tem um novo mentor, nada menos que Dr. Estranho (Benedict Cumberbatch) irá guiar o cabeça de teia, após o nerd perder Homem de Ferro (Tony Stark vivido por Robert Downey JR). Também já foi confirmada a participação de Jamie Foxx como Electro.

O fim da nova trilogia, que tem Tom Holland como Homem-Aranha, é prevista para o final de 2021. Zendaya e Marisa Tomei também estão confirmadas no elenco.

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party